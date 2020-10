Polemica sulla Msc Splendida parcheggiata in porto a Messina: oscura le antenne tv

È polemica sulla permanenza in porto a Messina della nave della Msc Crociere Splendida. Ormeggiata in lunga permanenza in attesa di ricevere il via libera per la crociera oscura dalla ricezione televisiva parte del centro città. E inoltre, l'enorme stazza della nave, impedisce la veduta del porto a gran parte dei palazzi che si affacciano sul waterfront.

Trecentotrenta metri di lunghezza, un'altezza di oltre sessanta metri, che supera quella di un grattacielo. Da alcuni giorni la nave della nota compagnia armatoriale è ormeggiata alla banchina Vespri Colapesce. Non ha a bordo passeggeri. Non ha l'intero equipaggio. Come si dice in gergo tecnico è ad equipaggio ridotto. Un'ottantina di marinai.

