Suino dei Nebrodi nato in Francia, scatta la diffida sui prodotti

Prodotti di carne fresca, preconfezionata, posti in vendita con l'indicazione a chiare lettere di “suino nero dei Nebrodi” pur trattandosi, come poi specificato in piccolo nel contesto delle altre informazioni sull'etichetta, di animali nati ed allevati in Francia.

Una pratica commerciale che ha scatenato la reazione del presidente del Parco dei Nebrodi Domenico Barbuzza che, dopo aver ricevuto segnalazioni su un caso di confezioni di salsiccia notate in un punto vendita di Palermo, ha notificato una diffida formale nei confronti del gruppo della grande distribuzione alimentare interessato, intimato a «non utilizzare la definizione suino nero dei Nebrodi per prodotti che nulla hanno a che vedere né col suino nero né con i Nebrodi».

