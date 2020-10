Coronavirus, 4 casi sospetti a Sant'Agata di Militello, chiuse due scuole domani

"Siamo in attesa della conferma dì quattro positività al Covid-19 di due genitori e due dei tre loro bambini, risultati positivi al test rapido che, come è risaputo, ha un’attendibilità limitata. Uno dei due bambini frequenta la prima classe delle elementari scuola Capuana e l’altro la scuola dell’infanzia Monaci dello stesso Istituto comprensivo", lo afferma il sindaco di Sant'Agata di Militello, Bruno Mancuso.

"Intanto tutti gli insegnanti, operatori scolastici e familiari di altri alunni che si sono sottoposti privatamente a tamponi rapidi sono risultati negativi. Viste le difficoltà derivanti da un'eventuale ricostruzione dei contatti e dalla applicazione delle procedure previste dalla normativa vigente, in attesa di disposizioni da parte del Dipartimento di prevenzione del Distretto, in via precauzionale, si dispone la chiusura, per la giornata di domani 12 ottobre dei plessi scolastici scuola primaria “Luigi Capuana” e scuola infanzia “Monaci”, ordinando la sanificazione dei locali. Rimarrà’ aperto alle attività didattiche il plesso “Cesareo” dello stesso Istituto comprensivo, compresa la sezione “Infanzia” ubicata nello stesso plesso".

"Nella giornata di domani, dopo confronto tecnico con le autorità sanitarie del Distretto e il Dirigente scolastico, si adotteranno le decisioni consequenziali, di cui sarà data immediata e massima diffusione".

