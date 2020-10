Coronavirus, è morto il vigile urbano di Gela ricoverato a Caltanissetta

Non ce l’ha fatta il vigile urbano di Gela di 56 anni che era stato ricoverato lo scorso 19 settembre all’ospedale «Sant'Elia» di Caltanissetta per una polmonite da Coronavirus.

L’uomo, inizialmente era stato ricoverato nel reparto di Malattie Infettive, ma le sue condizioni un paio di settimane fa si erano aggravate ed era stato necessario il suo trasferimento in Terapia Intensiva. E’ la sedicesima vittima per Coronavirus in provincia di Caltanissetta.

