Taormina, i bimbi della “Vittorino da Feltre” faranno lezione al Palacongressi

Possibile soluzione a sorpresa in arrivo per la nuova sede della scuola dell'infanzia di Taormina. Prosegue, infatti, a ritmi serrati la ricerca di un immobile dove spostare i piccoli del plesso “Vittorino da Feltre”, vista l'ormai appurata incompatibilità con i lavori in corso per la ristrutturazione delle Elementari.

Per questo il sindaco Mario Bolognari e la Giunta stanno cercando di far scattare un “piano B”, con l'individuazione di un edificio alternativo dove trasferire i bambini per qualche tempo, in attesa di poterli poi riportare in Via Cappuccini. L'assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, Francesca Gullotta, ha effettuato una serie di sopralluoghi, verificando in collaborazione con la dirigente scolastica, Carla Santoro la fattibilità di alcune soluzioni. Sono circa 50 gli studenti interessati da questa problematica.

