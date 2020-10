A Lipari arriva una seconda ambulanza, ma mancano medici e soccorritori

È arrivata ieri mattina a Lipari una seconda ambulanza attrezzata per l'emergenza-urgenza. È stata messa a disposizione dall'Azienda sanitaria di Messina su disposizione dell'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, e sarà gestita per quanto concerne la movimentazione dalla sala operativa del “118”, così come dichiarato dal dottor Enzo Picciolo, referente dell'Azienda sanitaria provinciale per il 118 di Messina.

L'ambulanza, dotata di quanto necessario per effettuare gli interventi di soccorso, non ha, comunque, soccorritori e medici ad essa destinati, come, invece, avviene per l'ambulanza del “118” già operativa da diversi anni nell'isola.

