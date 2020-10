Comune di Messina, dipendente positivo al coronavirus: scattate le misure di sicurezza

Un dipendente del Comune di Messina è risultato positivo al Covid. Si tratta di un impiegato del dipartimento Urbanistica, che ha sede nell’ex Real Convitto Dante Alighieri. Subito sono stati informati sia i vertici amministrativi di Palazzo Zanca che l’Asp: i locali saranno sanificati e i colleghi più a stretto contatto sottoposti a tampone.

Un altro dipendente, invece, si trova in isolamento domiciliare fiduciario in quanto entrato in contatto, nei giorni scorsi, con un soggetto positivo.

Il tracciamento da parte dell’Asp potrebbe però riguardare anche altri dipendenti comunali: l’impiegato risultato contagiato, infatti, ha partecipato giovedì scorso al secondo turno dell’assemblea sindacale che si è tenuta nel salone delle bandiere di Palazzo Zanca.

I sindacati in quella occasione avevano provveduto a sanificare gli ambienti e a far rispettare distanze di sicurezza e utilizzo delle mascherine.

