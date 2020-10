Maltempo a Messina, slitta la riapertura della S.Michele-Portella Castanea

Slitta nuovamente la riapertura della strada S. Michele – Portella Castanea, già prevista per domani martedì 13 ottobre. A causa delle condizioni meteo degli ultimi giorni che non hanno consentito di completare i lavori previsti e quelli di apprestamento della linea semaforica necessaria per l’istituzione del senso unico alternato nel tratto oggetto dei lavori di ricostruzione del muro, non potrà essere rispettata la tabella di marcia prefissata.

Sono inoltre ancora in corso le operazioni di scerbatura e di sgombero dei detriti lungo tutto l’asse stradale. Pertanto si comunica che si prevede la riapertura della strada a senso unico alternato dal prossimo lunedì 19 ottobre.

Ancora una settimana di disagi, dunque, per gli abitanti dei villaggi della zona collinare nord che ormai da tempo devono imboccare strada alternative a quella di Giostra

