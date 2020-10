Quattro incidenti a Messina lungo la tangenziale e in viale San Martino: un ferito grave

Tre incidenti si sono verificati questa mattina lungo la Tangenziale di Messina, tutti intorno alle 9. Nel primo sono entrati in contatto due furgoni, nel secondo un'auto si è ribaltata all'altezza dello svincolo di Boccetta, mentre nel terzo sono entrate in contatto due vetture nelle vicinanze dello svincolo Centro sulla carreggiata Messina-Palermo.

In quest'ultima circostanza è intervenuta un'ambulanza che ha portato uno dei soggetti coinvolti al Policlinico in condizioni serie. Grande lavoro per la polizia stradale che ha dovuto gestire quasi contemporaneamente queste situazioni, riportando lentamente alla normalità il traffico già congestionato in quella fascia oraria.

Intorno alle 10.30, invece, in centro città una Toyota Yaris grigia che stava per immettersi dal viale San Martino verso via Enzo Geraci ha colpito la fiancata di un'auto della polizia municipale.

La macchina dei vigili urbani coinvolta si stava recando a Boccetta per supportare la polizia stradale in uno dei tre incidenti della Tangenziale.

