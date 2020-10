Coronavirus, il presidente di Atm Spa Campagna: "Sui nostri mezzi si viaggia in sicurezza"

«Atm Spa sta rispettando la normativa regionale, che consente di prevedere a bordo di autobus e tram una capienza del 100%. Premesso questo, per noi la sicurezza di chi viaggia sui nostri mezzi è assolutamente prioritaria e abbiamo deciso che negli orari di punta, che coincidono con l’entrata e l’uscita dalla scuola, utilizzeremo per la linea 1 (Shuttle) gli autobus da 18 metri». Il presidente del Cda di Atm Spa, Pippo Campagna, interviene per fare chiarezza su come l’Azienda Trasporti sta agendo in questa fase così delicata, ribadendo che la situazione è stata costantemente monitorata e che non si registrano casi particolari di rischio dovuti ad assembramenti a bordo dei mezzi pubblici.

«Nell’arco della giornata - sottolinea infatti Campagna - autobus e tram viaggiano spesso con un numero di passeggeri ben al di sotto di quelli consentiti dalla legge. Anche nei momenti di maggior affollamento ci siamo sempre mantenuti sotto la soglia consentita dalla normativa vigente».

«Atm Spa – continua il presidente - non ha mai sottovalutato l’emergenza legata al Covid 19, tant’è che, d’ intesa con l’Amministrazione comunale, ha previsto sin dall’inizio dell’anno scolastico che gli agenti della polizia municipale salgano a bordo degli autobus con il precipuo compito di verificare che non si creino assembramenti e che tutti indossino la mascherina. Anche il nostro personale è stato incaricato di accertare che vengano rispettate le regole e se qualche passeggero non indossa la mascherina l’autista sa che deve fermare il mezzo e far scendere la persona priva del presidio sanitario o in alternativa avvisare le Forze dell’ordine».

«Infine – conclude Campagna - intendo rassicurare i cittadini che tutti i mezzi di Atm Spa vengono continuamente sanificati».

