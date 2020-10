Messina, il sindaco dona 22 divise alla polizia municipale

Il sindaco Cateno De Luca ha ricevuto oggi a Palazzo Zanca 22 divise ordinarie, dotate di giacca con bottoni dorati e pantaloni, e un’ulteriore riserva di altri trenta pantaloni, donati dal maestro Santi Macchia.

Il maestro, testimone dal 1972 della sartoria siciliana e vincitore nel 2012 del concorso “Forbici d’Oro”, da oltre 50 anni è presente con la sua attività sia in Italia che all’estero. Le divise, da tempo in giacenza nell’atelier, saranno destinate al Corpo di Polizia Municipale, rappresentato in questa occasione dal capitano Lino La Rosa, per essere impiegate dai reparti che utilizzano tali uniformi nell’espletamento delle loro funzioni.

“La donazione di queste divise non è soltanto un nobile gesto del Maestro Macchia che ringrazio – ha sottolineato il Sindaco – ma rappresenta anche il riconoscimento all’importante lavoro svolto ogni giorno dai nostri agenti di Polizia Municipale a favore della sicurezza e dell’incolumità pubblica”.

