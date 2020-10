Coronavirus, a Galati Mamertino zona rossa prorogata fino al 25 ottobre

Prorogata fino alla mezzanotte di domenica 25 ottobre la zona rossa a Galati Mamertino. La decisione, presa dalla Regione siciliana d’intesa con l’amministrazione comunale e la struttura commissariale che gestisce l’emergenza Covid in provincia di Messina, è stata confermata dal sindaco Nino Baglio: “Con la speranza e la certezza - scrive il sindaco - che torneremo a vivere Galati meglio di prima”.

I responsi giunti negli ultimi giorni dall’attività di screening capillare sulla popolazione avevano indicato una netta inversione del trend con la negativizzazione di diversi residenti, ma le autorità sanitarie hanno preferito allungare la chiusura, in origine prevista per la mezzanotte del 20 ottobre, per scongiurare ogni rischio.

