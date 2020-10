Coronavirus, terza vittima in una settimana in provincia di Messina: morto un 70enne al Policlinico

Un uomo di 70 anni, proveniente da Enna, e ricoverato al Policlinico di Messina è deceduto per il Covid-19. Si tratta della terza vittima del Coronavirus nell'ultima settimana in provincia: nei giorni scorsi erano deceduti due uomini di Capizzi e Galati Mamertino.

La diffusione del contagio si conferma in crescita in Sicilia, sono 562 i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore: ben 11 i decessi. L'assessorato regionale alla Salute, per fare fronte all'aumento dei contagi da SarS-COV2, ha previsto, a regime, per l'area metropolitana di Messina circa quattrocento posti letto di degenza Covid 19 dedicati.

Saranno disposti prioritariamente negli ospedali che hanno reparti di Malattie infettive: oltre cento posti sono previsti al Policlinico di Messina, oltre sessanta al Papardo, e sessanta posti a Barcellona Pozzo di Gotto.

