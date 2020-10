Sono 8 i nuovi decessi da coronavirus in Sicilia. Lo riferisce la protezione civile. I casi in più sono 796. Gli attuali positivi sono 8.540. I nuovi ricoveri in terapia intensiva sono 6 (89 in totale). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 7.732 tamponi.

IN AGGIORNAMENTO

© Riproduzione riservata