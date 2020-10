Giallo di Caronia, i legali: "Frasche sul corpo di Viviana, qualcuno le ha portate lì"

«Il corpo di Viviana Parisi presenta lividi, tumefazioni, ferite su parti e non a contatto con il terreno sottostante e pertanto non cagionate da una ipotetica caduta dall’alto per impatto con lo stesso; e visto che il corpo è sovrastato da alcune frasche, altra incongruenza con una caduta, dal traliccio, abbiamo presentato una nuova istanza alla Procura di Patti su ulteriori analisi per trovare sangue o tracce biologiche su queste frasche». A dirlo Pietro

Venuti e Claudio Mondello, legali di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e padre di Gioele, scomparsi lo scorso 3 Agosto e poi trovati morti tra le campagne di Caronia. I due avvocati hanno presentato un’istanza alla Procura chiedendo ulteriori accertamenti.

«Riteniamo che i ramoscelli delle frasche - proseguono i due avvocati nell’istanza - se Viviana fosse caduta dal traliccio si sarebbero dovuti trovare sotto il cadavere e non sopra o rompersi per l’impatto. Inoltre il luogo del

rinvenimento del corpo appare scevro della presenza di frasche e ramoscelli e questo fa ipotizzare siano stati portati lì da qualcuno».

