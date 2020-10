Coronavirus a Messina, movida sotto osservazione: controlli serrati in zona centro

In attesa dell’entrata in vigore della nuova ordinanza sindacale di Cateno De Luca e della firma di quella del governatore Nello Musumeci, da ieri sera, a Messina, intensificati i controlli nei luoghi della movida.

Facendo seguito al Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza svoltosi in Prefettura, polizia, carabinieri, Guardia di finanza e polizia municipale hanno tenuto sotto osservazione alcune zone del centro: dalle piazzette tematiche alla via Garibaldi, passando per piazza Duomo e piazza Antonello.

«Si tratta del primo step - ha affermato ieri il prefetto Maria Carmela Librizzi -. Nel prossimo fine settimana il raggio d’azione sarà più ampio, interesserà l’area compresa tra i viali Europa e Boccetta». Porzione di territorio nella quale, stando al “Dpcm municipale” di De Luca, il coprifuoco andrà dalle 00.30 alle 5.

Ma c’è un’altra variabile che potrebbe cambiare lo scenario: l’ordinanza del presidente della Regione - annunciata per oggi -, che se contiene disposizioni più ferree “supererà in carta” il provvedimento di De Luca. Un film già visto.

© Riproduzione riservata