A Palermo marcia nella notte dei commercianti contro la chiusura anticipata dei locali

A Palermo una marcia contro le ordinanze e i decreti che anticipano la chiusura dei locali, pub, ristoranti, dopo l'aumento dei casi di coronavirus, è stata organizzata nella notte dai commercianti di pub e ristoranti.

La mobilitazione dei titolari e dipendenti è scattata con un tam tam sui social network: i manifestanti si sono appuntamento in via Isidoro La Lumia una delle strade della movida palermitana. Poi hanno proseguito verso il teatro Politeama, raggiungendo i Quattro Canti e poi la sede della presidenza della Presidenza della Regione Siciliana in piazza Indipendenza.

Una manifestazione: "Fate attenzione a non fare infiltrare alcun gruppo politico o gruppo con intenzioni non pacifiche - avevano avvertito nei messaggi gli organizzatori -. Sono pregati di essere con noi tutti gli operatori dello spettacolo e fornitori dell'indotto. Basta prese in giro con ordinanze inutili. Basta capri espiatori".

