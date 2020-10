Coronavirus, anziana di Castel di Lucio muore al Policlinico due giorni dopo il fratello

Lutto a Castel di Lucio per la seconda vittima di Coronavirus. Si è spenta la scorsa notte al Policlinico di Messina, senza neppure il conforto dei parenti, un'ottantunenne del piccolo centro nebroideo (1.200 abitanti).

La donna era ricoverata insieme ad altri due anziani, uno dei quali - il fratello 84enne - è morto venerdì scorso. La donna, senza alcuna patologia pregressa, prima del contagio si trovava in perfetta salute.

Restano ora 14 i positivi della prima ondata a Castel di Lucio, mentre 10 sono le persone in quarantena per essere venuti a contatto con un positivo di Santo Stefano di Camastra che rimangono in attesa di tampone.

