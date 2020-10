Coronavirus, nuova proroga della "zona rossa" a Galati Mamertino

L’incubo zona rossa prosegue per Galati Mamertino che per la seconda volta vede prorogate le restrizioni imposte a partire dallo scorso 13 ottobre. La nuova ordinanza del presidente Musumeci ha allungato ancora l’efficacia della zona rossa, inizialmente in scadenza il 20 ottobre poi già prorogata fino alla mezzanotte di ieri, almeno sino a tutta domenica 1 novembre.

La decisione è stata assunta al termine di un ennesimo vertice nella serata di ieri tra l’amministrazione comunale, la struttura commissariale per l’emergenza Covid dell’Asp e l’assessorato regionale alla salute.

A pesare nell’ottica della proroga la permanenza di un cluster significativo di positività che ieri si era accresciuto da 143 a 150 positivi in virtù del responso dei tamponi sui soggetti già positivi e dei loro più stretti contatti

