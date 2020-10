Coronavirus a Messina, movida osservata speciale: rafforzati i pattugliamenti

Semaforo verde al primo step dei controlli sulla movida a Messina. Un iniziale banco di prova in seguito al Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza, convocato dal prefetto venerdì scorso. «Alla luce dell'aumento dei contagi, si pone l'esigenza di contenerli. E il primo step prevede una delimitazione delle zone della movida, in cui verrà ulteriormente intensificata la presenza delle forze dell'ordine. Mi riferisco al centro storico, nello specifico a piazza Antonello e piazza Duomo. Poi, nella valutazione del prosieguo delle attività nel prossimo weekend, ci sarà un ampliamento della porzione contigua a quella del centro cittadino, al fine di evitare spostamenti dei ragazzi da una parte all'altra, da viale Boccetta a viale Europa», ha specificato il rappresentate territoriale del Governo Maria Carmela Librizzi. Un altro vertice in cui si programmeranno le azioni relative alla seconda “tappa” è fissato per martedì prossimo, in Questura. Intanto, già nella serata di venerdì scorso, i maggiori luoghi di aggregazione giovanile sono stati presidiati da carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia municipale.

Riflettori puntati, in particolar modo, sul rispetto dell'obbligo di indossare le mascherine, sia all'aperto che al chiuso, e del divieto di assembramenti. Perciò, l'attenzione delle varie pattuglie in campo nell'ambito di un vasto piano di prevenzione (e repressione) è stata rivolta alle aree in cui spesso il fondamentale caposaldo del distanziamento sociale viene meno, specialmente piazze e zone pedonali. In tema di controlli, si segnalano anche quelli effettuati dalla polizia stradale di Messina e dalla Sottosezione di Boccetta. Il dispositivo attivato venerdì scorso ha permesso di verificare che a bordo di mezzi adibiti al trasporto pubblico fossero garantite e rispettate le norme anti-Covid. Osservati speciali sono stati infatti i bus di linea in transito, cinque per la precisione.

