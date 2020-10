Altra vittima di Coronavirus nel focolaio di Sambuca di Sicilia, morto un 71enne

È morto nella notte nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Sciacca, nell’agrigentino, un uomo di 71 anni che faceva parte del gruppo di persone provenienti dal focolaio Covid-19 di Sambuca di Sicilia, attualmente una delle zone rosse dell’isola.

Si tratta del quinto decesso per Sambuca a causa del coronavirus. Nelle scorse settimane erano deceduti altri 4 anziani ospiti della Rsa "Maria del Collegio", poi evacuata.

Nella struttura sanitaria di Sciacca sono al momento 14 le persone ricoverate per Covid 19 nell’unità di terapia intensiva e in un apposito reparto di degenza sub intensiva e ordinaria.

