Coronavirus a Messina, la scuola Cannizzaro Galatti chiusa per 15 giorni

A partire da domani mattina su espressa richiesta ASP Messina tutte le sedi dell’istituto comprensivo "Cannizzaro Galatti" saranno chiuse a seguito dell’accertata presenza di quattro studenti positivi ed altri in fase di accertamento. Il sindaco Cateno De Luca ha annunciato la pubblicazione della relativa ordinanza.

All'Istituto comprensivo “Manzoni-Dina e Clarenza” dove si era registrata la positività di una docente del plesso “Tommaseo” e di una docente della scuola primaria “Istituto Antoniano”, la dirigente Concetta Quattrocchi ha dovuto destreggiarsi tra richieste all’Asp, interventi di sanificazione dei plessi interessati e comunicati di distensione ai genitori. Stessa cosa alla “Manzoni” dove ieri nove classi delle medie non si sono presentate.

La stessa dirigente, in una nota, ha spiegato ai familiari degli alunni come il perpetuarsi di un clima di ansia e preoccupazione renda più problematica una situazione già di per sé difficile. In una circolare precisa di aver disposto la sanificazione professionale dei tre plessi, istituto Antoniano, Tommaseo e Manzoni, nei giorni 2 e 3 novembre durante i quali l’attività didattica sarà sospesa. Un’insegnante positiva anche alla scuola elementare “Cesareo” in località San Michele, appartenente all’Istituto comprensivo “Villa Lina-Ritiro”. Alla notizia dell’avvenuto contagio è stata inscenata una forma di protesta da parte dei genitori allarmati che hanno chiesto la sanificazione dell’intero plesso. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri. Il personale docente e gli alunni della classe, comunica il dirigente scolastico Maria Concetta D’Amico in una circolare, poiché hanno avuto contatti con l’insegnante, sono da considerarsi in isolamento domiciliare per dieci giorni a partire da lunedì 26 ottobre.

Due classi a casa anche alla scuola media dell'Istituto Comprensivo Salvo D'Acquisto di villaggio Unrra e alla elementare Polimeni Zumbo di Pistunina e genitori in attesa di nuove conferme da parte dell'Asp.

