Un ciclista è morto in un incidente stradale avvenuto stamane sulla Statale 115 Sud Occidentale Sicula, in provincia di Ragusa. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in direzione Siracusa, a Vittoria (Ragusa). L’incidente ha coinvolto il ciclista e una vettura. Sul posto è stato istituito il senso unico alternato e si sono recate squadre Anas e le forze dell’ordine.

