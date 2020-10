Impennata di casi di Coronavirus a Taormina, altri 15 positivi: sono 26 i contagiati

Aumentano i casi di Coronavirus a Taormina. "Le notizie non sono buone - ha reso noto il sindaco Mario Bolognari -. Da lunedì scorso in cui avevamo 11 positivi abbiamo avuto una crescita di contagi, e adesso registriamo complessivamente 26 positivi in città. Ci sono 15 nuovi casi".

"La situazione è in linea, purtroppo, con quanto sta avvenendo nel resto della Sicilia e in tutta Italia. Si tratta di persone per gran parte asintomatiche. Siamo ancora in percentuali non altissime di persone positive ma sono tanti", ha aggiunto il sindaco.

