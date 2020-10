Sicurezza urbana, il prefetto di Messina sottoscrive protocolli con 67 comuni della provincia

Il Prefetto di Messina Maria Carmela Librizzi ha sottoscritto i protocolli per la sicurezza urbana con 67 Comuni della provincia in linea con le indicazioni del Ministero dell’Interno "finalizzate alla promozione degli strumenti attuativi della sicurezza integrata e della sicurezza urbana".

"Nell’ambito di tali misure, nella mattinata odierna si è svolta presso la Prefettura di Messina una riunione di Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, in modalità video conferenza, finalizzata all’approvazione dei progetti per la videosorveglianza urbana per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria".

Il Comitato, presieduto dal Prefetto, ha espresso "piena condivisione degli elaborati progettuali predisposti dai 67 Comuni che hanno presentato istanza di ammissione al finanziamento, rispetto al quale è previsto per l’anno 2020 una dotazione complessiva in ambito nazionale, pari a 17 milioni di euro".

"L’attività di valutazione dei progetti ha consentito di apprezzare le misure ivi contenute che soddisfano pienamente la domanda di sicurezza dei cittadini – soprattutto nelle aree a maggiore rischio – grazie all’implementazione di nuovi sistemi di videosorveglianza che potranno alimentare, in un’ottica sinergica, lo scambio di flussi informativi tra le forze di polizia locale e quelle statali".

"Pertanto, si è provveduto a trasmettere i progetti per la videosorveglianza urbana al Ministero dell’Interno che con il supporto di un’apposita commissione valuterà, ai fini della concessione del finanziamento, quelli maggiormente utili per l’attività di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, anche rispetto all’indice di criminalità registratosi nel relativo comune".

© Riproduzione riservata