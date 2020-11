Messina, lanci di sassi e cabina elettrica divelta: giovani teppisti in azione in piazza Cairoli

Il peggior "travestimento" nella serata di Halloween: un gruppo di ragazzi, quasi tutti di minore età, pensando di essere sul set di "Arancia meccanica", ha imperversato in piazza Cairoli fin dalle prime ore del pomeriggio.

Bottiglie di birra in mano, lanci di pietre, perfino una cabina elettrica letteralmente divelta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che stanno identificando i giovanissimi.

L'ennesima conferma di come a Messina, e in tante altre città, ci sia una serissima emergenza educativa e sociale che la pandemia (con la conseguente chiusura delle scuole) non ha fatto altro che aggravare.

© Riproduzione riservata