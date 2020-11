Coronavirus, positivi in calo: Galati Mamertino non è più zona rossa

Galati Mamertino cessa di essere zona rossa. Lo ha reso noto pochi minuti fa l'amministrazione comunale del centro nebroideo. «La curva epidemiologica sul nostro territorio ha assunto un andamento in netta discesa», ha affermato il primo cittadino Nino Baglio. Ad oggi i casi di positività accertata sono 83, erano 157.

Siamo, inoltre, in attesa di ulteriori 60 esiti che verosimilmente abbasseranno ulteriormente il numero degli attuali positivi. «Sulla base di questi dati, per noi molto confortanti, su nostra richiesta e di concerto con le autorità regionali e sanitarie competenti che ringraziamo, comunichiamo che dalle ore 24 di questa notte, cesserà la zona rossa nel nostro Comune».

«Nonostante abbiamo raggiunto questo importante traguardo in poco tempo, invitiamo caldamente la cittadinanza a continuare a rispettare rigorosamente le regole. Non abbassiamo la guardia. Le autorità sanitarie e le forze dell'ordine continueranno il loro incessante lavoro di monitoraggio e di controllo. Confidiamo nel senso di responsabilità che ha contraddistinto tutti noi in questo particolare momento».

© Riproduzione riservata