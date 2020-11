Messina e il caso terapie intensive, De Luca: "Il sistema rischia il collasso"

C'è un caso “terapie intensive” a Messina? Il sindaco Cateno De Luca lo dichiara apertamente: «Eccome se c'è, e mi sembra di rivivere la stessa situazione dello scorso mese di marzo, allorché, come massima autorità sanitaria cittadina, sollevai una serie di dubbi e perplessità sulla gestione dell'emergenza e sul numero dei posti letto in rianimazione. Dopo otto mesi, la situazione è la stessa e non c'è proprio da stare allegri».

Lo ha dichiarato durante la diretta televisiva di venerdì sera, lo ha ribadito nel corso della seduta straordinaria di Consiglio di sabato, lo ha confermato anche ieri, dicendo che non può essere smentito per il semplice fatto che tutto il confronto con i rappresentanti dei presìdi ospedalieri della città è stato registrato. Ed è da lì che si parte per comprendere di cosa si sta parlando.

