Coronavirus, due persone morte al Policlinico di Messina e una a Barcellona

Ancora 3 decessi: 2 al Policlinico universitario, 1 al Cutroni Zodda. Continua la strage degli innocenti. Ogni giorno un tributo doloroso di vite. Travolti dalla nuova ondata del virus. Questa volta si tratta di anziani. Hanno perso la vita a Messina una paziente di Randazzo, 71enne, in rianimazione da poco meno di una settimana, un paziente di Cesarò, già in malattie infettive, e una paziente originaria di Messina che era stata ricoverata a Barcellona.

Ma sale anche di una decina il numero dei nuovi ricoverati a Messina nella sola giornata di oggi. Non è poco, considerando che questa nuova ondata finora ha privilegiato i contagi a “sintomatologia free”, ossia a persone che rimangono in isolamento domiciliare con leggeri sintomi o addirittura assenti per fare tutta la quarantena in casa e dichiararsi guariti dopo l'esito di un nuovo tampone. Invece l'aumento dei positivi ieri sempre nel capoluogo e provincia si è attestato sugli 83.

Sono in tutto 1510 i nuovi positivi di questa seconda ondata, di cui 1480 al proprio domicilio. Si registra un aumento però tra i ricoverati. Al Policlinico, dopo i due deceduti precedentemente citati, sono 41 attualmente gli ospedalizzati, 32 in malattie infettive e 9 in terapia intensiva, intubati e attaccati alle macchine di respirazione assistita. Due persone, giunte da Barcellona e Lipari in condizioni delicate, si sono aggiunte ieri ai ricoverati del centro Covid. Aumentati anche di due pazienti i ricoveri al Papardo, si tratta di due persone anziane che si trovavano al reparto di cardiologia e ai tamponi di controllo sono risultati positivi al Covid e trasferiti pertanto al Papardino, portando a 8 il numero dei degenti nella struttura di contrada Sperone. Qui sono già pronti, dal primo novembre, i sette posti di terapia intensiva e si stanno potenziando al primo e al secondo piano i posti letto di degenza ordinaria Covid che potranno aumentare subito dopo lo spostamento dei pazienti psichiatrici dell'Asp che in atto sono ospitati in un’ala dello stesso Papardino.

Una serie di tasselli da mettere a posto prima che possano essere sistemati all'ospedale Piemonte dove si sta provvedendo a mettere in sicurezza un reparto centrale per assicurare loro la particolare assistenza di cui hanno bisogno. In questo reparto attualmente ci sono dei pazienti in Neuroriabilitazione che prima devono essere spostati all’IRCCS sui colli san Rizzo. Sempre al Piemonte, ma a Villa Contino, verranno accolti invece i pazienti psichiatrici del Policlinico. Ritornando al numero dei ricoveri aumentano quelli del Cutroni Zodda di Barcellona. 25 ufficialmente, con 14 persone in medicina, 11 in malattie infettive. A questi si sono aggiunti due malati psichiatrici positivi per i quali è stato trovato un reparto isolato. Una lacuna del sistema sanitario locale alla quale occorrerà porre rimedio in quanto non c'è alcuna struttura, in tutta la provincia peloritana, che ricovera malati psichiatrici, positivi al coronavirus. Inoltre sempre al Cutroni Zodda, si sono presentati al pronto soccorso 4 pazienti affetti da Covid che fanno salire a 31 il numero dei positivi allettati.

