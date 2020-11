Coronavirus, madre e figlio positivi morti a Caltanissetta

Un tragico destino ha unito madre e figlio di Gela (Caltanissetta), morti per Covid a distanza di cinque giorni l’uno dall’altro.

Sabato scorso era deceduta la 72enne ricoverata presso il reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Stanotte è stato il figlio cinquantenne a morire nello stesso reparto. Troppo grave la polmonite bilaterale che aveva compromesso da giorni il quadro clinico.

Il 22 ottobre era stato ricoverato a poche ore di distanza dalla madre, deceduta nello stesso reparto il 31 ottobre. Entrambi erano arrivati all’ospedale Sant'Elia in gravi condizioni per una polmonite interstiziale da Covid-19.

È la quinta vittima di Gela, dove i casi accertati di positività sono 281 (di cui due ricoverati in Rianimazione a Caltanissetta e uno ricoverato in un altro presidio). In tutto sono 7 i pazienti ricoverati in Rianimazione Covid-19 del Sant'Elia di Caltanissetta su un totale di 8 posti letto.

