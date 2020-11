Graniti e Francavilla, sale il numero dei contagiati da coronavirus

Sono 11 i casi di positivi al coronavirus a Graniti. In via precauzionale e per sanificare i locali che ospitano le scuole, il sindaco ha emesso una ordinanza con la quale dispone la proroga della chiusura dei plessi scolastici fino a giorno 11 novembre.

Intanto è stata istituita una task force per affrontare l’emergenza Coronavirus. Al Centro Operativo Comunale vanno ad aggiungersi, con determina sindacale, altre 6 persone, di cui 5 sono medici. Una presenza importante che in eventuali casi di emergenza sanitaria potranno intervenire con competenza professionale specifica.

Intanto nella vicina Francavilla ci sono ulteriori aggiornamenti dopo un periodo di apparente tranquillità: qui i casi certi dai dati ufficiali comunicati dall’Asp di Messina, risultano positivi 3 soggetti, che sono già stati sottoposti a vari tamponi molecolari da parte dei medici dell’USCA., inoltre ci sono ulteriori 14 casi risultati positivi al tampone rapido, direttamente comunicati dai soggetti interessati che aspettano di essere sottoposti ai tamponi molecolari, inoltre il Dirigente dell'istituto Comprensivo, ha informato dell'esito Negativo dei tamponi effettuati agli alunni e ai professori della classe 2 A della scuola media di Piazza Pirandello.

