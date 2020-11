Letojanni, insegnante dell'Istituto comprensivo positivo al Coronavirus

È risultato positivo un insegnante della scuola secondaria di Letojanni. Nel pomeriggio l’istituto comprensivo di Taormina ha contattato i genitori degli alunni delle quattro classi (di due sezioni diverse) in cui fa lezioni il docente, per avvisarli che da lunedì i bambini dovranno rimanere a casa: in attesa di comunicazioni ufficiali da parte dell’autorità sanitaria, dovranno considerarsi in isolamento fiduciario; per loro verrà attivata la didattica a distanza.

Si sta verificando la rete dei contatti: probabilmente, però, il plesso di piazza del Mercato lunedì resterà chiuso, per procedere alla sanificazione dei locali.

© Riproduzione riservata