Messina, scuole chiuse fino al 10 novembre: De Luca firma l'ordinanza

L’ordinanza di proroga è stata firmata ieri mattina: per altri due giorni (oggi e domani) le scuole di ogni ordine e grado a Messina resteranno chiuse. Stasera, o al massimo domani mattina, ci sarà un vertice in Prefettura al termine del quale il sindaco De Luca, dopo le indicazioni date dalle autorità sanitarie provinciali, deciderà se confermare la chiusura anche per i giorni successivi o per riaprire le materne, elementari e medie, con l’impegno però di sospendere immediatamente le lezioni in presenza in caso di peggioramento della curva epidemiologica.

«Il tavolo tecnico da me richiesto – spiega De Luca – si è reso necessario per avere dall’Asp la puntuale individuazione e comunicazione dei focolai riscontrati in alcuni plessi scolastici non potendo accettare generiche ma gravi affermazioni finalizzate a scaricare sul sindaco l’esclusiva responsabilità di decidere la chiusura o apertura delle scuole. Di fronte alla tutela della salute – ribadisce il primo cittadino –, io, nel dubbio, preferisco tenere chiuse le scuole, così come ho fatto su espressa richiesta dell’Asp lo scorso 30 ottobre».

L'ORDINANZA COMPLETA

«La successiva nota del commissario per l’emergenza Covid del 6 novembre ha gettato altre ombre sulla situazione epidemiologica nelle scuole e per questo ho prorogato la chiusura, chiedendo però nel contempo un confronto con il prefetto e le autorità sanitarie per poter avere tutti gli elementi necessari al fine di assumere le ulteriori decisioni. Stiamo vivendo una fase molto critica – insiste il sindaco di Messina – e la sanità regionale, ma in particolar modo anche quella locale, non si sta dimostrando all’altezza del compito a causa dei gravi errori politici gestionali commessi anche in questi ultimi mesi. Non è il momento delle polemiche e “du babbiu”».

