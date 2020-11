Altri due sbarchi a Lampedusa, arrivati 50 migranti: 227 trasferiti su nave quarantena

Due barchini, con a bordo circa 50 tunisini, sono stati intercettati e bloccati nelle acque antistanti a Lampedusa. Salgono a tre, dunque, gli sbarchi registrati oggi, nel giro di poche ore. Ben 227, fra cui 8 positivi al Covid, invece i migranti che sono stati trasferiti - durante tutta la giornata - dall’hotspot fino a Cala Pisana dove sono stati imbarcati sulla nave

quarantena Suprema.

Si continuerà, cercando di svuotare il centro d’accoglienza di contrada Imbriacola, domani. La nave Rhapsody dopo tre giorni di imbarchi, per un totale di 650 migranti ospiti dell’hotspot, ha mollato gli ormeggi da

Lampedusa ed è arrivata a Porto Empedocle dove resterà in rada per qualche giorno. Nell’hotspot di Lampedusa sono rimasti circa 860 ospiti.

