Cus Unime, finisce l'era Micali: tra i commissari Correnti e Arancio

Si chiudono con un clamoroso commissariamento sette anni di gestione del Cus Unime. Quelli della presidenza di Nino Micali. Il braccio di ferro con l'Università alla fine lo ha deciso il Cusi, il centro universitario sportivo italiano.

Sabato scorso il consiglio federale ha deciso di nominare un commissario e due vice per risolvere il caso Messina arrivato ad un punto di non ritorno che sta mettendo a serio rischio il futuro stesso della società sportiva messinese, affiliata allo stesso Cusi. Sono stati scelti l'avvocato catanese Irene Aliquò come commissario straordinario e come vice due sportivi di successo come l'azzurro del rugby Orazio Arancio e la messinese due volte campione d'Italia di pallacanestro Cristina Correnti, da pochi mesi eletta presidente del Comitato regionale della Federbasket.

