Messina, tentata rapina in un supermercato in centro: un arresto

Sono stati i poliziotti delle Volanti impegnati nel controllo del territorio ad arrestare in flagranza di reato un giovane ventunenne originario dello Sri Lanka, resosi responsabile ieri sera, intorno alle 19, del reato di tentata rapina a Messina.

Il ventunenne aveva trafugato due bottiglie di whisky del valore di circa 500 euro dagli scaffali del supermercato nascondendole in un trolley. Sorpreso dai dipendenti dell’esercizio commerciale ha tentato la fuga, è stato raggiunto e dopo una breve colluttazione bloccato.

Il reo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito presso le camere di sicurezza della caserma Calipari in attesa di rito direttissimo previsto per stamani. È stato altresì denunciato per il reato di lesioni personali riportate da uno dei dipendenti del supermercato durante la colluttazione.

