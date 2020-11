Covid, scuole chiuse per 30 giorni a Caprileone e Torrenova

Scuole chiuse per 30 giorni a Caprileone e Torrenova su disposizione dell'Asp. "Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di S.Agata Militello ha espresso parere in merito all’opportunità di sospendere le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. Il Dipartimento ha espressamente affermato che “si ritiene utile al fine di impedire la crescente propagazione del contagio sospendere l’attività didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado dei comuni di Capri Leone e Torrenova per un periodo di trenta giorni, eventualmente prorogabile, se l’andamento epidemiologico non migliorerà”.

I sindaci dei comuni di Torrenova e Caprileone, in qualità di autorità sanitarie dei rispettivi territori, emetteranno ordinanze sindacali di chiusura delle scuole per 30 giorni, che potranno subire modifiche e/o revoca alla luce dell’andamento della curva dei contagi.

