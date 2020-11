Incidente a Castelvetrano, un morto e due feriti nello scontro tra furgone e auto

Incidente mortale sulla strada statale 115 "Sud Occidentale Sicula", dove il traffico è provvisoriamente bloccato al km 79,250, in territorio di Castelvetrano, nel Trapanese.

Un furgone e un’auto si sono scontrati frontalmente e, nell’impatto, una persona ha perso la vita e altre due sono rimaste ferite. Lo rende noto l’Anas. Sul posto sta operando il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione.

L'incidente è avvenuto sulla strada statale 115, nel tratto tra Sciacca e Castelvetrano, in prossimità del bivio per Partanna. Per cause in corso di accertamento una Renault Twingo ed un camioncino Fiat si sono scontrati frontalmente.

A causa del violento impatto il passeggero della Twingo che proveniva da Menfi, un uomo di 37 anni di Castelvetrano, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è morto sul colpo. Ferita in modo grave la persona alla guida del veicolo, trasferita all’ospedale di Castelvetrano. Ha riportato ferite non gravi il conducente del camion.

