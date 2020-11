Divieti di sosta per la pavimentazione delle strade, ecco le vie di Messina interessate

Per consentire all’Amam l’esecuzione interventi di pulizia programmata delle caditoie, griglie di scolo e tombini di acque bianche, lunedì 16, dalle ore 8.30 alle 16.30, vigerà a Messina il divieto di sosta su entrambi i lati di via Tommaso di Taxo, tra viale Principe Umberto e via Giacomo Alfonso Borelli.

Domenica 15, nella fascia oraria 7-16, sul lungomare di Santa Margherita saranno vietati il transito pedonale e la sosta sul lato valle della S. S. 114, in corrispondenza degli stalli di sosta situati nel tratto compreso tra il km 11+700 ed il bivio per Pezzolo. Le limitazioni viarie sono state disposte al fine di consentire la sosta dei veicoli dei partecipanti alla manifestazione “Enduro di Messina” che arriveranno con vari furgoni, lasciando liberi gli spazi destinati alle fermate degli autobus e quelli riservati alla sosta di veicoli a servizio di persone disabili ed alla ricarica dei veicoli elettrici.

Sono stati rinviati i provvedimenti viari disposti nelle vie Corbino Orso, Lo Surdo e Bonsignore per consentire l’esecuzione di interventi nell’ambito dei “lavori di riqualificazione della pavimentazione di alcune strade e dei relativi marciapiedi ricadenti nei quadrilateri viali Boccetta/Regina Margherita/Giostra/via Garibaldi; viale Boccetta/corso Cavour/via S. Agostino/via XXIV Maggio; e viale Gazzi/vie U. Bonino/Bonsignore/Acireale”. Da mercoledì 18 sino a venerdì 27, nella fascia oraria 7 – 17, in via Corbino Orso saranno vietati la sosta su entrambi i lati ed il transito veicolare, per semicarreggiata, garantendolo, in sicurezza, nella semicarreggiata stradale di volta in volta non interessata dai lavori; e sarà inoltre istituito il limite massimo di velocita 20 km/h. Da lunedì 30 a venerdì 4 dicembre, i divieti interesseranno le vie Lo Surdo e Bonsignore, nel tratto compreso tra le vie Corbino Orso e U. Bonino.

