L'Arcivescovo di Palermo sospende catechismo e riunioni nelle parrocchie, sì alle messe

L’Arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, ha disposto, vista la recrudescenza del Covid-19, la sospensione da lunedì 16 novembre a data da destinarsi di tutte le attività parrocchiali "in presenza". Restano invariate le norme relative alla celebrazione dell’Eucaristia e degli altri Sacramenti.

"Dopo avere fatto discernimento nella preghiera ed essermi confrontato col Consiglio episcopale, sono giunto - con rammarico ma per il bene comune - sottolinea Lorefice - alla sofferta determinazione, di sospendere in tutto il territorio della nostra Arcidiocesi, da lunedì 16 novembre e fino a nuova disposizione, le attività di catechesi (sia dei fanciulli che degli adulti) come anche ogni altra forma di attività "in presenza" (riunioni, assemblee) da chiunque e a qualunque titolo organizzate, siano essi Parrocchie, Gruppi, Movimenti, Associazioni o altro. Rimangono, invece, invariate le norme che riguardano la celebrazione dell’Eucaristia e degli altri Sacramenti con la partecipazione del Popolo di Dio, ma raccomando a tutti la puntuale osservanza dei protocolli di sicurezza sanitaria, come a suo tempo dettagliatamente indicati".

