Assembramenti nelle scuole messinesi, genitori preoccupati alla Mazzini

Anche questa mattina diversi casi di assembramento davanti ai cancelli delle scuole messinesi. Studenti e genitori in attesa del suono della campanella per l’ingresso in classe si sono ammassati davanti agli istituti.

È anche il caso della scuola Mazzini dove il varco per arrivare al portone è particolarmente stretto. Si entra uno per volta e questo naturalmente crea code e attese, fino a che l’intero cancello non viene aperto.

Il preside Domenico Maiuri ha già chiesto aiuto alla polizia municipale per gestire l’afflusso di persone. “Fuori dai cancelli scolastici - dice - io non ho alcuna possibilità di intervento. Abbiamo attivato tre ingressi distinti nell’edificio e due entrate da via Oratorio San Francesco e via della Zecca. Sono state divise le classi con tre orari di entrata diversificati. Molto di più non possiamo fare ma ci affidiamo anche al senso di responsabilità dei genitori”. I quali oggi hanno mostrato parecchia preoccupazione per questo tipo di modalità di ingresso.

