Casi di Coronavirus nella rsa "Il Giardino sui laghi" di Messina, 25 in isolamento

La giornata di ieri si è aperta con la conferma dell'ingresso del Covid in un'altra residenza assistenziale per anziani a Messina. Era quello che si temeva maggiormente dopo il coinvolgimento dei focolai in altre strutture analoghe nel corso della prima ondata della diffusione del virus a Messina.

La notizia aveva già cominciato a girare nella serata di sabato scorso, quando un'operatrice sanitaria della Rsa “Giardino sui laghi” di Ganzirri ha comunicato alla direzione della struttura di essere risultata positiva ad un tampone molecolare eseguito in proprio. Scattati subito i controlli sui suoi colleghi, scoperta la positività per altri due di loro. I tre operatori sanitari, tutti asintomatici, sono stati immediatamente allontanati dalla Rsa, così come tutto il personale che era stato in turno, quindi in contatto stretto, con loro. Sono 25 le persone adesso in isolamento fiduciario.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE