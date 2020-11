Messina, morto l'imprenditore Dino Privitera: era "il maestro delle luci"

Si è spento a 50 anni Dino Privitera, titolare della Messina sud service, imprenditore molto noto nel mondo culturale e dello spettacolo. Veniva definito il 'maestro delle luci" per la sua bravura e professionalità, operando nel settore dei service dell' illuminazione artistica.

A lui si devono, ad esempio, le spettacolari illuminazioni, con le luci tricolori, dei palazzi principali della città, come quello dell'università nei giorni iniziali della pandemia.

E proprio Privitera nei mesi scorsi aveva condiviso un post nel quale invitava tutti a riflettere sul fatto che in questo periodo non ci sono solo ammalati di covid, ma anche tantissime persone che soffrono di altre malattie e combattono sfide dure e difficili come quella degli ammalati di cancro. I funerali domani mattina al Duomo.

"I teatri presto o tardi riapriranno. Ma stavolta non ci saranno le tue luci a illuminarne le scene. Ciao grande Dino", questo il ricordo del regista messinese Valerio Vella.

