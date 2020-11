Morte di Marullo di Condojanni, il cordoglio degli avvocati messinesi

L'ordine degli avvocati di Messina piange la morte di Francesco Marullo di Condojanni: «Ieri nella tarda mattinata, è arrivata la notizia che ha silenziato i nostri affanni quotidiani, le nostre ansie di liberi professionisti, costretti a vivere una stagione ed un’epoca drammaticamente uniche: Ci aveva lasciati l’Avvocato Francesco Marullo di Condojanni: lo sconforto è stato immediato per il dolore di una forte ed ormai inevitabile privazione».

«Ci siamo sentiti privati di un modello che ha rappresentato unicamente la figura di Avvocato, sì, un modello di comportamento nelle aule giudiziarie, un Maestro nella formazione di tanti giovani Colleghi, un interprete autentico dell’Avvocatura, rappresentata istituzionalmente negli anni, a livello locale e nazionale. Con il Suo stile ed il Suo carisma, è stato chiamato a svolgere il delicato ufficio di Presidente del nostro Consiglio dell’Ordine, ed ha tracciato un metodo ispirato al rispetto delle Istituzioni, alla responsabilità del proprio compito, condotto anche nei momenti più delicati e di maggiore tensione, con un sorriso che era un’apertura al dialogo ed al confronto. Conoscendolo, ci sarà certamente consentito, rivolgerci affettuosamente così, in Suo ricordo vivo ed indelebile: caro Francesco, non sarà facile e non potremo raggiungere le vette, ma stai certo che abbiamo raccolto il testimone del Tuo esempio, che ci accompagna lungo la nostra strada».

