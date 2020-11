Paura Covid a Messina, aumentano le assenze tra i banchi di scuola

Sacrifici per dare un'aula e un banco a tutti gli studenti messinesi. E poi misure di sicurezza, ingressi differenziati, didattica a distanza. Tutto questo rischia di essere inutile se poi le aule restano semivuote.

È un fenomeno in preoccupante espansione quello delle “assenze per paura del covid”. Un po' in tutti gli istituti la sindrome del contagio ha mietuto molte più “vittime” dell'infezione stessa. Nel senso che tanti ragazzi rimangono a casa e non frequentano le lezioni perché i genitori sono preoccupatissimi che la positività possa arrivare fra i banchi.

In alcune scuole, in particolare quelle delle periferie, il fenomeno sta assumendo contorni di rilievo assoluto. E' il caso dell'Albino Luciani. A Fondo Fucile, da lunedì è presente in classe uno studente su due e questo non poteva non allarmare la preside Grazia Patanè.

