Coronavirus a Messina, oggi in Prefettura saranno decise le "zone rosse" della città

Saranno decise oggi, in Prefettura, le “zone rosse” di Messina. A chiarire gli sviluppi delle ultime riunioni effettuate in questi giorni è proprio Palazzo del Governo.

«Si è concordato – recita la nota della Prefettura - sulla necessità di prevedere delle misure più restrittive di contenimento del contagio da Covid-19 nella Città di Messina, nel rispetto della cornice normativa prevista dall’ultimo Dpcm». Diverse, dunque, le modalità di controlli pianificate in città. In primis, si è deciso di individuare, insieme al Comune, «delle macro aree in cui insistono le principali piazze, dove assicurare un aumento dei controlli garantiti dalla presenza di pattuglie interforze destinate a servizi di vigilanza dinamica dedicata e, nell’ambito delle quali, sarà disposto con ordinanza sindacale un divieto di stazionamento consentendo il transito dei cittadini solo per raggiungere le attività consentite e le proprie residenze».

Servizi che verranno implementati nel fine settimana, con controlli anche nelle «grandi aree pubbliche della zona costiera e della zona montana per potenziali assembramenti». Dalle spiagge, dunque, ai colli. «L’amministrazione comunale – spiega ancora la Prefettura - ha, inoltre, previsto l’adozione di provvedimenti di chiusura per alcune piazze dei villaggi periferici ritenuti particolarmente a rischio».

© Riproduzione riservata