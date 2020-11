Morte dell'avvocato Francesco Marullo di Condojanni, a Messina la commemorazione

«Oggi ricordiamo Francesco. l'Uomo, l'Avvocato, il Presidente e voglio a nome mio, dell'intero Consiglio dell'Ordine, del C.P.O., delle Associazioni forensi e di tutti i Colleghi, ringraziarti per quello che hai fatto per l'Avvocatura e non solo quella del Foro Messinese». Così gli avvocati messinesi ricordano Francesco Marullo di Condojanni.

«Ed invero, sono giunte da tutti i Fori siciliani manifestazioni di cordoglio alla Tua Famiglia e a tutta l'Avvocatura messinese. Da ogni parte è stata riconosciuta oltre all'indiscussa figura di eccellente avvocato, di un giurista colto, quella di un uomo perbene ed equilibrato, sono stati ricordati i Tuoi modi signorili e garbati e noi non possiamo non ricordare il Tuo attaccamento alle istituzioni e le Tue capacità che sono emerse sin dalla Tua giovane presidenza dell'Aiga».

«La Tua presidenza del nostro Ordine ha poi evidenziato la passione per l'istituzione forense raggiungendo obiettivi che difficilmente si potranno ripetere.Non possiamo dimenticare l'uomo colto, l'avvocato, il civilista illuminato e il Tuo costante impegno per far crescere l'avvocatura messinese, mettendo in cantiere iniziative costanti di formazione professionale, anche e soprattutto quando non vi era ancora l'obbligo formativo. L'impegno costante per fare crescere e guidare gli Avvocati nel rispetto delle norme etiche e deontologiche con la personale dedizione nell'insegnamento di queste fondamentali discipline, specie in favore dei giovani Colleghi».

«Nel corso della Presidenza dell'Unione dei Fori siciliani si è affermata la grande passione per la politica forense e le capacità di recuperare l'aggregazione dell'intera classe forense siciliana, il Tuo impegno e le indiscusse capacità hanno trovato concorde riconoscimento da parte di tutti gli Ordini siciliani. Ricorderanno i colleghi presenti all'incontro tenuto dall'Unione dei Fori siciliani a Marsala, le espressioni di gratitudine ed il sommo dispiacere per aver dovuto lasciare l'incarico, chiamato nella massima assise dell'avvocatura dove Ti è stato affidato il coordinamento di una commissione di grande prestigio, quella della cultura. L'avv. Iacona tesoriere del CNF ha riconosciuto l'apporto e lo spessore dell'attività di Francesco, ha evidenziato le capacità di “ascolto e mediazione” fra le diverse anime dell'Avvocatura. Ma ha anche confermato le grandi conoscenze, i volumi scritti e quelli di cui ha curato la pubblicazione».

«Voglio concludere con le parole di Francesco nella prefazione al libro sull'avvocatura messinese in cui è rappresentato storicamente l'apporto degli avvocati messinesi all'intera crescita democratica della nostra comunità cittadina: “È un messaggio importante, in un periodo di preoccupante decadenza, che insegna e rafforza l’orgoglio e la consapevolezza di appartenere ad un corpo sociale che ha, nella fede della libertà, nell’indipendenza da ogni potere e nella difesa dei diritti di tutti i cittadini, la ragione del proprio essere”. Concludeva la prefazione dicendo: “Ai colleghi avvocati, ai giovani particolarmente, raccomando la lettura di questo libro, che è un inno appassionato all’eterno futuro della toga”. Colleghi Avvocati, ai giovani particolarmente, raccomando di seguire l'esempio dell'avv. Francesco Marullo di Condojanni, addio Francesco nostro indimenticabile Presidente».

