Un uomo disabile di 60 anni, è deceduto stamattina a Vittoria, nella centralissima via Cavour. Stando alle prime informazioni, sarebbe caduto dalla carrozzina utilizzata per muoversi in autonomia.

Sul posto la Polizia di Stato. Non si esclude che l’uomo, prima di cadere a terra, possa essere stato colto da malore; sarebbe infatti stato visto da alcuni testimoni toccarsi il petto prima di accasciarsi.

