Il Coronavirus corre nel Messinese, aumentano i contagi a Patti, Pace del Mela e Caprileone

Il Coronavirus corre nel Messinese. In molti comuni l'epidemia si sta diffondendo sempre di piu mettendo in difficoltà le strutture ospedaliere della zona. A Patti sono sedici i nuovi casi di positività, confermati dal tampone molecolare. A fronte di due guariti il bilancio degli attuali contagi sale a 75. La maggior parte sono asintomatici, qualcuno ha lievi sintomi, mentre due sono ricoverati al Policlinico di Messina e al covid hospital di Barcellona.

Tre nuovi contagiati anche a Caprileone, frazione di Rocca compresa e nella totalità si tratta di congiunti dei positivi già isolati. Quindi salgono a 18 gli attuali positivi, due le guarigioni. A Sinagra, secondo l'ultimo rilevamento di martedì, sono 44 (10 in più dei giorni precedenti) i casi di accertata positività. Inoltre, sono 8 i soggetti positivi al test rapido, di cui si attende conferma dal molecolare.

A Pace del Mela, apprensione per alcuni nuovi casi di positività, riscontrati all'interno di una Comunità di alloggio, che opera sul territorio comunale. In particolare, sono 6 i casi di sospetto contagio, non ancora confermati dall'esito del tampone molecolare.

Gli anziani sono assistiti, in maniera constante, dal personale della struttura. Dei sei sospetti positivi solo uno risulta sintomatico e verrà trasferito in ospedale per essere seguito da vicino dal personale medico. Tre, invece, sono asintomatici e verranno trasferiti in una clinica per osservare l'isolamento fiduciario. Complessivamente, a Pace del Mela, risultano 16 i casi di positività, di cui 13 in isolamento domiciliare e 3 in ricovero ospedaliero. E sale a 11 il numero dei casi a San Pier Niceto, dove il sindaco ha inviato una nota all'Azienda sanitaria provinciale, con la quale viene chiesto di eseguire i tamponi a tutta la popolazione.

