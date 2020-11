A Taormina il primo Covid Hotel, la struttura metterà a disposizione 36 posti letto

Sarà operativo dai prossimi giorni il Covid Hotel attivato dalla Regione Siciliana, tramite l’Asp Messina, in convenzione con l’Hotel Inn di Taormina, nella frazione di Trappitello. Si tratta di una struttura individuata, con la relativa disponibilità data dalla società di gestione dell'hotel, nell’ambito del piano regionale che ha inteso prevedere almeno una residenza in ogni provincia da dedicare ai pazienti non gravi.

Il tutto è in linea con le indicazione provenienti dalla Conferenza Stato-Regioni, durante la quale è stato chiesto ai territori di attivare “strutture non ospedaliere dedicate al Coronavirus”. E per la provincia di Messina è in fase di definizione l'iter che consentirà di attivare a breve il Covid Hotel a Trappitello, in via Francavilla. La struttura metterà a disposizione 36 stanze con altrettanti posti letto, con l'opportunità di far arrivare qui un paziente per ogni stanza. Si dovranno adesso ultimare gli aspetti logistici e organizzativi per rendere operativo il Covid Hotel con l'ausilio del personale sanitario.

